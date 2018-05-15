Путин рассказал о разногласиях Собчака с окружением Ельцина

У бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака были плохие отношения с окружением первого президента России Бориса Ельцина, в том числе из правоохранительной сферы. Об этом российский лидер Владимир Путин рассказал в интервью, которое вошло в документальный фильм «Дело Собчака». Фрагменты фильма были предоставлены РИА Новости до официальной премьеры, назначенной на 24 мая.

Путин в ходе того же интервью отметил, что Анатолий Собчак после окончания второго президентского срока Бориса Ельцина рассматривался зарубежными лидерами в качестве возможного кандидата в президенты, однако против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.

«Да, я помог ему уехать из страны — и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени», — сказал Путин, отметив, что Собчак «был человек неординарный» и «очень яркий».

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.