Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу

Решение Таганского района суда столицы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram начало действовать со вторника. Об этом сообщает ТАСС.

В карточке дела указано, что решение суда вступило с 15 мая. Оно может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Таганский 13 апреля суд принял решение о блокировке мессенджера на территории России. Позже сообщалось, что адвокаты Telegram 11 мая пожали жалобу на решение.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля из-за того, что руководство Telegram отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования.