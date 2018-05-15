Роман Капаклы безумно любит детей

Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст. Ребёнок кстати тоже может многому научить взрослого человека: радоваться без всякой причины, всегда находить себе занятие и настаивать на своём. Я безумно люблю детишек, и не раз кстати представлял, какие у нас с Мариной будут до безумия прекрасные малыши. Вопрос лишь в том, какие будут имена. Хотелось бы что-нибудь необычное и плюс ко всему, лично я свято верю в то, что имя человека имеет силу влиять на его судьбу. Поэтому прогадать тут нельзя. Так что друзья мои пишите в комментариях имена которые вам импонируют, а я в свою очередь обязуюсь проверить каждыыыыый комментарий.