Романов: в России ведется активная работа по созданию правовой конструкции цифровой экономики

В России всеми ведомствами ведется активная работа по созданию правовой конструкции цифровой экономики. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов, выступая на открытой дискуссии на тему «Юрист в цифровой экономике», которая состоялась в рамках молодежной программы юридического форума.

«Сейчас всеми ведомствами уже ведется активная работа по созданию правовой базы для цифровой экономики. Так, Госдума до конца мая примет в первом чтении сразу три законопроекта в этой сфере — о правовом статусе криптовалют, о цифровых финансовых активах и о краудфандинге», — приводит слова парламентария его пресс-служба. Читайте по теме

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Он отметил, что законодателям еще предстоит закрепить порядок раскрытия данных об используемом в рамках интернета оборудовании, уточнить толкование понятий, определяющих профессиональную тайну, оптимизировать на законодательном уровне процедуру вывода на рынок программных решений для медицинской отрасли, в частности, мобильных приложений, сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата, адаптировать антимонопольное законодательство к потребностям цифровой экономики и многое другое.

«Впереди огромная работа, которую начинаем мы, а продолжать придется вам. <…> Правовая конструкция цифровой экономики, которую мы сейчас создаем, уже сейчас нуждается во взгляде из будущего, так как только будущее сможет проверить ее на прочность», — сказал он, обращаясь к участникам мероприятия.

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