Роскомнадзор отказал Telegram в праве оспорить решение суда

Судебное решение о блокировке доступа к мессенджеру подлежит немедленному исполнению, сообщил РБК со ссылкой на поступившее разъяснении Роскомнадзора.

Данное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия, а значит, не требует ожидания вступления его в законную силу, указано в разъяснении. С 16 апреля Роскомнадзор принимает комплекс мер с целью ограничения доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Также в разъяснении указано, что копии частной и апелляционной жалоб от компании Роскомнадзор не получал.

Как сообщалось ранее, решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу ввиду того, что было обжаловано представителями мессенджера.