Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

РФ сделала взнос в размере 13,1 миллионов долларов в бюджет Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС).

Об этом сообщили в постпредстве РФ при организации. Уточняется, что Россия заплатила начисленную ей сумму 4 мая.

РФ регулярно делает взносы в бюджеты миротворческих операций ООН. В конце прошлого года российская сторона перевела 64 миллиона долларов в бюджеты миссий в Гаити, Ливане, Центральноафриканской Республике, суданском регионе Абьей и офиса ООН в Сомали.

МООНЮС появилась в 2011 году после того, как Южный Судан обрел независимость. Изначально миссия состояла примерно из семи тысяч военных, со временем она разрослась до 17 тысяч.