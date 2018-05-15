Российские производители овощей попросили запретить ввоз картофеля фри

Национальный плодоовощной союз обратился в Минсельхоз РФ с просьбой в рамках контрсанкций ограничить ввоз в Россию замороженного картофеля фри. В организации считают, что потребности в этом продукте могут обеспечить самостоятельно, сообщает РБК.

В письме, которое союз направил в Министерство сельского хозяйства, говорится, что введение ограничений позволит поддержать отечественных производителей, занимающихся производством картофеля-сырья. К тому же, сохранятся рабочие места на вновь созданных перерабатывающих предприятиях, а безопасность и качество поставляемой конечному потребителю продукции – повысится.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен в Госдуму 13 апреля лидерами парламентских фракций в ответ на новый пакет санкций, объявленный Белым домом. Проект закона предусматривает ограничение или введение запрета на импорт ряда продукции, а также допускает запрет на сотрудничество с США и рядом других стран в некоторых областях.

15 мая российская Госдума приняла законопроект в первом чтении.