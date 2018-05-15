Российский блогер объяснил, что приблизит конец режима Путина

Регулярное расширение санкций против окружения главы РФ Владимира Путина приблизит конец его режима. Такое заявление сделал российский блогер и финансист Слава Рабинович, подчеркнув, что приближенные к Путину олигархи боятся жестких действий со стороны США.

«Введение персональных санкций по закону о противодействии противникам США (Россия, Иран и КНДР), по которому уже попали под санкции такие лица как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Андрей Скоч, — это другое дело. Если каждый месяц будет вноситься по 5 таких человек в санкционные списки, тогда ситуация может сдвинуться с мертвой точки в вопросе устойчивости путинского режима», — сказал он.

«Я думаю, что кратное расширение списков по американскому закону и реальные ежемесячные санкции против сотен человек, наверное, привели бы к концу этого режима. И это самый действенный инструмент с точки зрения эффективности», — отметил Рабинович.

По его словам, даже если это не поможет свергнуть режим Путина, то «его сегодняшняя устойчивость была бы очень серьезным образом подорвана».Я просто констатирую, что кратное увеличение санкционных списков по американскому закону точно сдвинет ситуацию с сегодняшней точки: очень быстро и эффективно», — добавил финансист.