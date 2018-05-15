«Ростелеком» пообещал чиновникам смартфоны с российской ОС в 2019 году

Смартфоны на российской операционной системе будут практически использоваться сотрудниками федеральных госорганов в 2019 году, сообщило RNS со ссылкой на главу «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Он уточнил, что соответствующие документы Минкомсвязи сейчас готовит к внесению в правительство. Планируется, что документ будет готов к середине лета.

«Ростелеком» в начале марта приобрел разработчика системы операционной системы Sailfish. В апреле глава оператора заявлял, что намерен переименовать Sailfish, чтобы название в лучшей степени отражало национальную идентичность платформы.