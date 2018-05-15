С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

В столице Украины могут увеличиться тарифы на холодную воду. Информация о планах изменить тариф с началом летнего сезона на водоснабжение и водоотвод появилпсь на официальном сайте "Киевводоканала".Так, на сегодняшний ден 1 куб. м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 гривны. Отмечается, что в июне расценки могут вырасти чуть более чем на гривну: до 16,7 грн/куб. м.Кроме того, уже в июне Кабинет Министров Украины будет пересматривать цену на газ для населения. Напомним, изменить ценообразование на голубое топливо для украинцев призывают представители Международного валютного фонда.