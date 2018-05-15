Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию

Грядущее бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл вызывает все больше недоумений - список гостей то и дело меняется. Не будет на свадьбе брата Меган – Томаса-младшего. Ранее мы писали, что на церемонию не пригласили родную сестру невесты. А теперь под вопросом и участие отца будущей супруги принца.

Меган Маркл



Несмотря на то, что церемония состоится уже через несколько дней - 19 мая, свое присутствие еще не подтвердил Томас Маркл. Изначально именно он должен был вести невесту к алтарю. Известно, что мужчина тщательно готовился к этому важному событию в жизни своей дочери. Западные СМИ то и дело публиковали фото, где отец невесты посещал портного – для изготовления костюма.



Однако теперь муссируются слухи, что фото были постановочными, и мужчина вовсе не планировал принять участие в свадебной церемонии. Одна из предположительных причин – отец невесты опасается, что может навредить невесте своей репутацией, так как папарацци сумели сфотографировать тот момент, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покупал спиртное.

Как вы думаете, Меган Маркл будет грустить из-за того, что в такой волшебный для каждой девушки день она будет практически одна – без родных людей? Интересно, кто поведет невесту к алтарю?

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