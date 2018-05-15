Саша Гобозов сильно похудел после встречи с Олей Жариковой

Второго марта 2018 года я вернулся с Сейшел с весом 96 кг, с ожогами 3 степени. Встретил Олю и понял, что на ее фоне выгляжу, мягко говоря, как поджаренная свинья. Чуть больше месяца приходил в себя после ожогов, 5-го апреля начался старт моего похудения, 5-го мая я начал заниматься на турнике с брусьями. Сегодня мой результат 77 кг почти сухого веса, посмотрим, что будет через месяц. Любовь творит чудеса. Олечка, я тебя люблю, ты мое вдохновение. Спасибо, что ты есть у меня.