Второго марта 2018 года я вернулся с Сейшел с весом 96 кг, с ожогами 3 степени. Встретил Олю и понял, что на ее фоне выгляжу, мягко говоря, как поджаренная свинья. Чуть больше месяца приходил в себя после ожогов, 5-го апреля начался старт моего похудения, 5-го мая я начал заниматься на турнике с брусьями. Сегодня мой результат 77 кг почти сухого веса, посмотрим, что будет через месяц. Любовь творит чудеса. Олечка, я тебя люблю, ты мое вдохновение. Спасибо, что ты есть у меня.
АктуальноВ Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине - 11:59 «Докажи это, мамочка!»: 13 россиян спутали планы спецпрокурора США Мюллера - 12:19 «Первый тост — за Холокост»: привычно и поощряемо властью - 12:21 Хлое Кардашьян впервые показала свою новорожденную дочь - 12:35 Украинские студенты прошли практику в Крыму - 12:54 Полиция аккуратно убрала палатки протестующих у грузинского парламента - 12:54 Устроивший резню в Париже чеченец был известен радикальными взглядами - 12:55 «Зенит» расстался с главным тренером Роберто Манчини - 12:55 "Каустик" лидирует после трех туров турнира за 9-12-е места ЧР по гандболу - 13:00 Палатки протестующих против жёсткой борьбы с наркотиками снесли в Тбилиси - 13:05 Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН - 13:34 Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО - 13:49 Под Харьковом владелец кафе зарезал посетителя - 14:26 «ВСУ продолжают нести потери на Донбассе», — штаб оккупационных сил - 15:05 Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР - 15:27 Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba - 15:27 ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии - 15:27
Новости » Шоу-бизнес » Саша Гобозов сильно похудел после встречи с Олей Жариковой
Саша Гобозов сильно похудел после встречи с Олей Жариковой
Добавлено: 15 май 2018 в 11:00, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 май 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области
Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
В Польше будут искать тела под разрушенным памятником воинам УПА - 10:19 «Торжества и реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим - 10:05 Трамп рассказал о состоянии жены после операции - 10:03 Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии? - 10:02 Турция отозвала послов в США и Израиле - 10:02 В Кемерово начали демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» - 10:02 3 млн пользователей Facebook пострадали от новой утечки данных - 10:02 «Лежащая обнаженной» Модильяни поставила рекорд торгов Sotheby's - 10:01 Гламурная Блейк Лайвли и элегантный Райан Рейнольдс на премьере фильма "Дэдпул 2" в Нью-Йорке" - 10:00 Нидерланды предлагают повысить возраст при переходе во взрослое фигурное катание - 09:54 Сколько мужиков доживет до нового пенсионного возраста? - 09:42 Боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ: у сил ООС без потерь - 09:28 На Тернопольщине отравились 12 воспитанников детсада - 09:14 Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного - 09:12
Последние новости
Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США - 11:49 Патрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структуры - 11:36 Примите участие в федеральном конкурсе «Читайте Пушкина» - 11:35 NASA показало вертолет, который полетит на Марс - 11:28 Сетчатые кроссовки для весенне-осеннего сезона - 11:24 Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской - 11:20 Волочкова обматерила поклонника: всему виной белая «розочка»» - 11:01 Саша Гобозов сильно похудел после встречи с Олей Жариковой - 11:00 Против США взбунтовалась не только Россия - 10:48 Певица из Британии рассказала о травмах, полученных на «Евровидении» - 10:40 Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане - 10:33 Денис Куляш подписал контракт с "Северсталью" - 10:28 Извержение грозного вулкана Килауэа принимает новые обороты, угрожая жителям «лавовыми бомбами» - 10:26