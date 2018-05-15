Савченко назвала условия отбывания 22-летнего срока в России

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила телеканалу NewsOne, что согласна провести 22 года в российской тюрьме в обмен на военнопленных.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ. Надеюсь, вы поняли ответ, и он вас устроил», — сказала Савченко.

В настоящее время Надежда Савченко находится под арестом по обвинению в подготовке терактов Верховной Раде и правительственном квартале. Наказание предусматривает срок от пяти лет до пожизненного заключения. Нардеп начала голодовку.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил до 13 июля арест депутата Надежды Савченко.

Она отказалась от адвокатов, заявив, что у нее нет денег на оплату их работы. Ее сестра, Вера, сообщила об угрозах, которые поступают в адрес помощников депутата.

В 2016 году надежда Савченко была приговорена к 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Позднее она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным и вернулась в Киев.