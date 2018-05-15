Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Нардеп Украины Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Киеве, согласилась отсидеть 22 года в тюрьме в России при условии, что все украинские пленные, в том числе и крымские татары, вернутся домой.

В Шевченковском районном суде города Киева она заявила: «Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ. Надеюсь, вы поняли ответ, и он вас устроил».