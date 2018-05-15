Сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала тренировки на аэродроме Кача

Сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала активные тренировки с практическими прыжками.

Занятия проходят на аэродроме Кача в рамках подготовки флотских спортсменов к чемпионату объединения по парашютному спорту.

В тренировках задействованы парашютисты Черноморского флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, которые по итогам предварительных соревнований стали лучшими в воинских частях флота.

Сейчас тренируются 30 спортсменов, прыжки они выполняют из вертолёта МИ-8.

Отрабатываются точность приземления на различные площадки, совершение групповых прыжков.