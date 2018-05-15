СБУ отчиталась о пресечении работы медиаструктур «страны-агрессора»

Служба безопасности Украины (СБУ) провела брифинг, в ходе которого сообщила подробности раскрытия деятельности медиаструктур, «подконтрольных стране-агрессору».

Сотрудники СБУ и прокуратуры Украины утверждают, что РИА Новости и Russia Today использовались Россией в рамках гибридной информационной войны против Украины.

«СБ провела пять обысков в офисах, которые используются указанным медиаресурсом и местами проживания отдельных его функционеров. В настоящее время уже изъята документация, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия», — говорится в сообщении СБУ в Twitter.

Ранее сообщалось, что в офис РИА Новости Украина ворвались неизвестные, также был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский.

Замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил RT, что российское ведомство направит в Киев ноту протеста.

«Послать ноту тут, конечно, надо будет, но дело не в ноте, а в том, чтобы наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые принимали это решение, понесли ответственность. Вот этого будем добиваться», — цитирует «Интерфакс» Карасина. Представитель МИД отметил, что ведомство выяснит, кто «кто стоял за этим решением, кто его исполнял, и с осознанием всех этих фактов правильнее будет действовать».