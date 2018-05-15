Щапов предложил направить сверхдоходы бюджета на выполнение соцобязательств

Сверхдоходы федерального бюджета следует вкладывать в развитие экономики и социальной сферы, отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), передаёт пресс-служба парламентария.

Комментируя представленные Минфином поправки к бюджету 2018 года, в котором, по прогнозу ведомства, основным источником роста станут дополнительные поступления от нефтегазового сектора (2,2 триллиона рублей), парламентарий обратил внимание, что при этом расходную часть Минфин предложил увеличить лишь на 62 млрд рублей: с 16,529 трлн до 16,591 трлн рублей.

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Таким образом, бюджет на текущий год из дефицитного стал профицитным, в котором доходы превышают расходы на 440,6 млрд рублей.

«На мой взгляд, это излишне консервативный подход. Сверхдоходы нужно вкладывать в развитие экономики и социальной сферы», — отметил в этой связи Михаил Щапов.

Депутат подчеркнул, что дополнительно полученные средства можно было бы направить, в частности, на реализацию программы переселения граждан из районов Крайнего Севера, на пенсионное обеспечение и общегосударственные расходы.

Из позитивных моментов парламентарий назвал увеличение на пять миллиардов рублей ассигнований на национальную экономику, на 5,7 миллиарда — на охрану окружающей среды.

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