Шевченко предложил обменять главу РИА Новости Украина на Сущенко

Директор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский может быть обменен на журналиста Романа Сущенко. Такое предложение сделал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

«Сейчас Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель — широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которого поставил на поток Вышинский. Кстати, тяжесть статьи, по которой ему вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять — это будет справедливо», — заявил Шевченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко обозвал РИА Новости Украина «пропага*донами».

Фото: politeka.net