Швеция подтвердила атаку российских хакеров Fancy Bears

Шведская спортивная конфедерация (Riksidrottsf?rbundet) и организация Svensk antidoping (Шведский антидопинг) сообщили РИА Новости, что подверглись незаконному вторжению со стороны российской хакерской группы Fancy Bears.

Ранее на сайте киберпреступников появилась информация о том, что шведские спортивные функционеры скрыли положительные допинг-пробы лыжника Бьорна Сандстрёма и легкоатлетки Марии Нильссон. Более того, большинство лыжников, горнолыжников и биатлонистов Швеции используют терапевтические исключения, так как страдают хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей.

«Это чрезвычайно серьезное преступление, ясная цель которого — дискредитировать Шведский антидопинг. Нам нечего скрывать, цель антидопинговой работы спортивного движения заключается в том, чтобы обеспечить всем спортсменам право участвовать и соревноваться в спорте, который полностью свободен от допинга. Самое серьезное в этом вторжении то, что хакерами распространяются персональные данные, что может быть чувствительным для активных спортсменов», — заявил в сообщении генеральный секретарь Шведской спортивной конфедерации Стефана Берга.

Он также пообещал заявить о произошедшем в полицию.