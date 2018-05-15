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Сколько мужиков доживет до нового пенсионного возраста?


Добавлено: 15 май 2018 в 09:42, Категория: Политика
Сколько мужиков доживет до нового пенсионного возраста?

Слова премьера Дмитрия Медведева о необходимости повышения пенсионного возраста в России могут стать причиной серьезного социального недовольства в обществе. По опросам, только 6% граждан страны готовы поддержать эту инициативу

Правительства еще нет, но критика в адрес его главы раздается со всех сторон. Причина – слова премьера о необходимости повысить пенсионный возраст. Дескать, нынешний порог права на «пособие по старости» был установлен еще в советское время. Уровень жизни после этого изменился в лучшую сторону, а это значит, пора пересмотреть возрастные показатели.

По данным HeadHunter, лишь 6% опрошенных (более 8 тысяч респондентов) агентством жителей России поддерживают повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по увеличению ВВП.

Разберемся предметно в этом очень важном, запутанном вопросе. Действительно, без вливаний из федерального бюджета (речь идет о сотнях миллиардов рублей) Пенсионный фонд России (ПФР) не способен выполнить текущие государственные обязательства перед соотечественниками старшего поколения. С другой стороны, алогичная политика (четыре раза проводили т. н. «пенсионную реформу» за последние 10 лет!) по отношению к работающим российским гражданам привела к тотальному подрыву доверия к долгосрочным накопительным программам. И если государственные обязательства в отношении пенсионеров более-менее выполняются, пусть и не без проблем (отмена индексации пенсий для работающих стариков - позорнейшее решение), то в отношении тех, кто нынче работает, но задумывается и пытается сформировать собственную программу пенсионных накоплений, наблюдается тотальный провал.

Ситуация фактически вышла из-под контроля. Центробанк, который занимается регулированием рынка негосударственного пенсионного обеспечения, провалил данное направление. Телеканал "Царьград" провел спецрасследование и пришел к выводу, что ситуация более чем тревожная. Более 30 НПФ, которые активно привлекали денежные средства населения страны, находятся либо в стадии ликвидации, либо "лежат на боку" и им срочно требуется помощь со стороны Центробанка.

Более того, согласно годовому отчету АСВ, у пяти фондов выявлены очевидные признаки преднамеренного банкротства. Суммарные активы "лопнувших" фондов составляют 112,6 млрд рублей. Однако основная их часть - "токсичные активы", которые имеют низкую ликвидность. Фактически речь идет о том, что российские граждане, которые не надеялись на социальную политику государства, но при этом формировали свои пенсионные накопления, не могут истребовать деньги с фондов в досудебном порядке.

Что же стало причиной обрушения НПФ? Ответ - банковский кризис, который спровоцировал ЦБ. В трех из пяти национализированных крупнейших частных банках страны пенсионные средства использовались не по "целевому назначению". Кредитные учреждения активно росли (достаточно проанализировать схемы, которые применялись в ФК "Открытие" для "раздувания" собственного капитала), в том числе и за счет пенсионных денег своих вкладчиков.

По мнению аналитиков, опрошенных «Царьградом», ситуация куда хуже, чем представлена в отчетах ЦБ и АСВ. По их мнению, сейчас на рынке негосударственного пенсионного обеспечения развиваются два ключевых и очень опасных процесса.

Во-первых, как в банковском рынке, так и в сегменте НПФ наблюдается беспрецедентная консолидация (реализуются пирамидальные схемы, когда за счет старого фонда покупается новый), что влечет за собой формирование пенсионных "монстров", обрушение которых неминуемо ведет к дестабилизации всего рынка.

Во-вторых, денежные средства НПФ используются для финансирования бизнеса владельцев фондов. На примере банковского сектора очевидно, что данная бизнес-модель в условиях перманентного кризиса в отечественной экономике чревата полномасштабным обесцениванием активов, в которые были инвестированы денежные средства вкладчиков-кредиторов.

Вывод: существующая модель негосударственного пенсионного обеспечения полностью себя дискредитировала и нуждается в радикальных изменениях. Из-за "слепоты" ЦБ подорван основополагающий принцип долгосрочного инвестирования – доверие между гражданином, государством и институциональными структурами, призванными сформировать пул т.н. "длинных" денежных средств для экономики страны. Без смены обанкротившейся парадигмы невозможно вернуть доверие граждан к системе, невозможно на институциональном уровне обеспечить возможность самостоятельного формирования и роста доходности тех вложений, которые граждане готовы откладывать на свою старость.

Пока же нас убеждают (господа Медведев, Кудрин и т.д.) в неизбежности увеличения пенсионного возраста. Это решение, которое нас специально уводит от назревших фундаментальных проблем, проталкивается чиновниками правительства и их "обслуживающим персоналом" в лице разнообразных экспертных центров. Коллективный Кудрин знает, что лжет, но продолжает продавливать это провокационное решение.

Исходя из анализа сегодняшней ситуации и прогнозных показателей на среднесрочную перспективу, напрашивается следующее: во-первых, повышение возраста не приведет к серьезному сокращению дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Сейчас "дыра" в ПФР закрывается за счет прямых трансфертов из федерального бюджета. И этот тренд сохранится в ближайшие годы. Причина не только в том, что, по логике Кудрина, в России много пенсионеров, а в том, что "много льготников". Досрочные пенсии – причина возрастающего дефицита. В льготную группу входят шахтеры, северяне, учителя и т.д. Это будет второй этап провокаций тех, кто пытается спровоцировать в обществе мощное социальное недовольство. Сокращение льготников начнется сразу, как только в России будет повышен пенсионный возраст.

Во-вторых, чиновники правительства хорошо осведомлены о том, что порядка 40% мужского населения страны уже сейчас не доживает до заслуженной пенсии. Попросту "сэкономленные" денежные средства остаются у государства. Если поднять пенсионный возраст, "лишняя" денежная масса резко увеличится, потому что при том уровне здравоохранения, которое мы сейчас имеем, ни о каком росте продолжительности жизни не приходится и мечтать.

В-третьих, в России за последние годы было осуществлено четыре (!) так называемых "пенсионных реформы" - от накопительного компонента до балльной системы. Ни одна из них не увенчалась успехом. Накопления (триллионы рублей, которые работодатели перевели за своих нанятых работников) были благополучно "заморожены" (фактически экспроприированы и израсходованы), а отсутствие необходимого количество баллов уже позволило ПФР отказывать старикам в предоставлении социальной пенсии и переводу их на страховую, которая кратно ниже первой. Ни один чиновник или депутат не может сказать, сколько будет стоить "пенсионный балл" через 5-10-15-20 лет. Балльная афера – венец торжества абсолютно нелогичной социальной политики правительства.

В-четвертых, в стране отсутствует институциональная основа под долгосрочным пенсионным инвестированием. Граждане трудоспособного возраста, которые хотели бы самостоятельно формировать свои пенсионные накопления, лишены инструментария инвестирования. Отечественная экономика захвачена монополиями и олигополиями. Размещение денежных средств на банковских депозитах – опасная игра с ЦБ, который в любой момент может обрушить любое кредитно-сберегательное учреждение. Этот перечень можно продолжать до бесконечности, но факт остается фактом - в стране нет институционального инвестирования.

Есть ли альтернатива инициативам о повышении пенсионного возраста? Они до боли банальны: развивать свою национальную экономику, промышленное производство, запускать большие инфраструктурные проекты, создавать институциональный инструментарий, который бы позволил российским гражданам формировать собственные пенсионные накопления, сберегать их и иметь достойное денежное обеспечение, когда придет время уйти на заслуженный отдых.

P.S. Еще не сформировано новое правительство, а Минфин предложил сократить расходы на государственное пенсионное обеспечение. Ведомство господина Силуанова (без пяти минут первого вице-премьера, министра финансов) инициирует снижение в текущем году пенсионных расходов на 51,5 млрд рублей.

Юрий Пронько

https://business.tsargrad.tv/articles/kak-mozhno-povyshat-pensionnyj-vozrast-esli-uzhe-sejchas-do-40-muzhikov-do-nego-ne-dozhivajut_131461


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Добавлено: 15 май 2018 в 09:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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