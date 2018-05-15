Сколковский робот-юрист назван лучшим российским проектом в рамках Legal Geek

Проект юридического сервиса Правовед.ru, резидента Фонда «Сколково», был признан наиболее перспективных российским юридическим решением для презентации на международном рынке. Правовед.ru стал победителем конкурса в рамках глобального тура Legal Geek, крупнейшего в мире LegalTech-сообщества. На суд жюри компания представила первого в мире робота-юриста, консультирующего пользователей по правовым вопросам онлайн.

Технология основана на нейронной сети. Робот понимает запрос пользователя, сформулированный на естественном языке, и за долю секунды дает развернутый и бесплатный ответ с перечислением прав клиента в его ситуации. Благодаря роботу компании уже удалось автоматизировать процесс юридических консультаций в сфере защиты прав потребителей и избавить юристов сайта от монотонной работы. Каждый месяц на сайт Pravoved.ru обращается более 7 млн пользователей, чтобы получить онлайн-консультацию, юридический документ или изучить для себя комментарии и ответы юристов по самым разным сферам права.

Оставив позади 13 российских проектов, команда Правовед.ru получила грант на поездку и участие в The Legal Geek Conference, крупнейшей конференции в сфере LegalTech в Лондоне, организованной сообществом Legal Geek. Разработку резидента прокомментировал Антон Пронин, директор центра юридических технологий фонда «Сколково», член жюри конкурса: «Правовед.RU является одной из фокусных компаний в Центре юридических технологий Фонда «Сколково». Это тот случай, когда наукоемкая составляющая и бизнес-модель проекта достаточно успешно гармонизируют. Искренне поздравляю всю команду за достойную работу. На конференции The Legal Geek Conference в Лондоне будем достойно представлять российский LegalTech».

По мнению Хольгера Цшайге, директора издательства «Infotropic Media», члена жюри конкурса, и платформа в целом, и проект робота-юриста, являются не только интересными техническими решениями, но и средством улучшения доступа к правосудию. Он также считает, что доступ к качественной юридической помощи укрепляет доверие граждан в своих законных правах и в том, что эти права можно отстаивать. «Команда Правоведа доказала, что технически их платформа готова к масштабированию, а это, пожалуй, главная ценность проекта», – подчеркнул Хольгер Цшайге.

Разработчики в Правовед.ru отмечают, что используемый в роботе алгоритм может применяться и в других индустриях и сферах, например, в правовых департаментах корпораций, для обработки запросов клиентов банков, страховых компаний, а также в системе госуслуг. Еще одно преимущество технологии – мультиязычность, она может работать с правовыми системами других стран.

Legal Geek – глобальное стартап-сообщество в сфере Legal Tech, специализирующееся на предоставлении онлайн-ресурсов. Ежегодно Legal Geek проводят в Лондоне самую крупную в мире LegalTech-конференцию, на которой собираются свыше 2000 участников. В преддверии конкурса Legal Geek проводят кругосветный тур, в котором ищут самые перспективные проекты со всего мира для презентации на международной арене. Для компании Правовед.ru победа в конкурсе стала еще одной возможностью выйти со своим проектом на новые рынки.