СКР запретил демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Адвокат кемеровских предпринимателей-собственников помещений в ТРЦ «Зимняя вишня» Дмитрий Малинин заявил, что основной комплекс зданий в настоящее время является вещдоком и передан на ответственное хранение администрации Кемерово. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию постановления СКР.

«Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить»,— сказал господин Малинин.

До вмешательства Следственного комитета со здания сауны, входящей в комплекс, успели частично снять плитку и убрать вывеску.

Малинин также сообщил, что договоренности о возмездной передаче муниципалитету с владельцами помещений не существует.

«Руководители региона и города выразили намерение снести весь основной комплекс "Зимняя вишня", в том числе три не горевших здания. Предприниматели сообщили руководителям Кемерово и группы КДВ о своей готовности возмездно передать имущество, однако договоренности пока не достигнуты»,— пояснил господин Малинин.

По минимальным расчетам, выкуп составит более миллиарда рублей.

«В случае сноса трех уцелевших зданий иного ликвидного имущества для расчета с потерпевшими у ОАО "ККК" не останется, а имущественные потери предпринимателям не будут возмещены никогда»,— предположил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Кемерово начался демонтаж зданий ТРЦ «Зимняя вишня». На его месте местные власти планируют разместить сквер.