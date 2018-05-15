Скворцова предложила создать федеральный регистр врачей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения России Вероника Скворцова на совместном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике и общего собрания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов предложила создать федеральный регистр врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Для того, чтобы вся система качества медицинской помощи заработала, нам необходимо в единой государственной системе в сфере здравоохранения иметь подсистему федеральный регистр всех врачей и в перспективе — среднего медицинского персонала»,— сказала она.

Скворцова отметила, что система позволит собрать информацию о квалификации всех врачей, в том числе частных. Как сообщает ТАСС, особую важность реестр приобретает в связи с обсуждением оторванности телемедицинских технологий от медицинской сети.

Общей реестр позволит увидеть, какое образование получил врач, какие курсы повышения квалификации посетил.