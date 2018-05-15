СМИ раскрыли роль АП в разработке закона о контрсанкциях

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) высказывало серьезные замечания к законопроекту о контрсанкциях в отношении США и выступало против принятия документа даже в первом чтении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, замечания кремлевских юристов были изложены на четырех листах — в ГПУ сочли, что принятие законопроекта в таком виде даже в первом чтении нанесет вред российским, а не зарубежным компаниям. В связи с этим ожидается принятие постановления Госдумы, в котором зафиксируют подходы к трансформации законопроекта во втором чтении. «Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере», — отметил собеседник «Коммерсанта» в руководстве Госдумы.

Замечания высказывала и Общественная палата. В ее заключении по законопроекту отмечалось, в частности, что согласно п. 5 проекта российские компании должны будут прекратить или приостановить международное сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения — это могло поставить под вопрос взаимодействие корпорации ВСМПО-АВИСМА, занимающейся поставками титана, с американской корпорацией Boeing, а также создавало риски того, что в ответ Boeing отзовет у российских компаний свои самолеты.

Напомним, ранее в ходе опроса «Левада-центра» выяснилось, что 28% опрошенных россиян предпочли бы дистанцироваться от Запада. 18% респондентов утверждают, что столкнулись из-за санкций с серьезными проблемами.