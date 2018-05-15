Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

Утром 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис информагентства РИА Новости Украина. Журналистка, которая в этот момент находилась в редакции, не выходит на связь, сообщает РИА Новости.

Также около своего дома в Киеве был задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что ведомство вместе с прокуратурой АР Крым (подчиняется Генпрокуратуре Украины, не имеет отношения к российской прокуратуре) установили, что медиаструктуры использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины, сейчас происходят следственные действия.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації https://t.co/xalKTqy8d0

— СБ України (@ServiceSsu) 15 мая 2018 г.