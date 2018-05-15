Советник Гройсмана рассказал, как будет проходить разбирательство с Марущинцом

Ситуация с консулом Украины в Гамбурге Василием Марущинцом будет рассмотрена комиссией в рамках дисциплинарного производства МИД. Об этом заявил советник премьер-министра по международным вопросам Сергей Попик в эфире канала 112 Украина.

«Есть такое идеальное правило – когда не знаешь, как действовать, надо действовать по закону. В ситуации с Марущинцом нужно действовать также. Как я знаю, в МИД начато дисциплинарное производство, потому что именно этого требует новый закон о государственной службе Украины. По итогам этого производства будут выяснены все обстоятельства, подтверждены или опротестованы факты, о которых идет речь, и дальше будет принято решение, останется ли он на дипломатической службе», — сказал Попик.

По его словам, Марущинец был отозван в Киев распоряжением министра, он должен будет работать с комиссией и объяснять обстоятельства дела. Комиссия будет работать до 30 дней, по прошествии которых будет принято решение по Марущинцу.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что «частные FB-страницы никто проверять не будет».

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