Советник Гройсмана рассказал, как будет проходить разбирательство с Марущинцом

Показать меню
Актуально
На кузбасской шахте произошло задымление - 18:20 На кузбасской шахте произошло задымление ЦСКА завоевал путевку на Лигу чемпионов УЕФА - 18:21 ЦСКА завоевал путевку на Лигу чемпионов УЕФА Ольга Зуева и Данила Козловский делятся редкими совместными снимками с отдыха - 18:33 Ольга Зуева и Данила Козловский делятся редкими совместными снимками с отдыха Андрей Федун: Промес и Луис Адриано должны забивать в РФПЛ по 25 голов каждый - 18:35 Андрей Федун: Промес и Луис Адриано должны забивать в РФПЛ по 25 голов каждый В США назвали российские роботы-танки «революционным оружием» - 18:40 В США назвали российские роботы-танки «революционным оружием» Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь - 19:05 Кайя Гербер и Синди Кроуфорд стали гостями вечеринки Ванессы Хадженс в честь Дня матери Черный «алмазный» летающий объект удивил жителей Колорадо - 19:13 Черный «алмазный» летающий объект удивил жителей Колорадо Last Day on Earth - игра в постапокалиптической реальности - 19:18 Last Day on Earth - игра в постапокалиптической реальности Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании - 19:21 Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании Умер актер из фильма «Блондинка за углом» Баадур Цуладзе - 19:21 Умер актер из фильма «Блондинка за углом» Баадур Цуладзе RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании - 19:21 RT сохранит лицензию на вещание в Великобритании Ядерная сделка остается в силе вопреки воле США, — президент Ирана - 19:41 Ядерная сделка остается в силе вопреки воле США, — президент Ирана МИД России: Кампания по дискредитации Дня Победы в Украине провалилась - 19:42 МИД России: Кампания по дискредитации Дня Победы в Украине провалилась Советник Трампа: Америка не будет добиваться смены власти в Иране - 20:16 Советник Трампа: Америка не будет добиваться смены власти в Иране Фанаты "Арсенала" арендовали самолет с баннером в честь Венгера - 20:40 Фанаты Германия может выступить посредником на переговорах по «Северному потоку» - 20:48 Германия может выступить посредником на переговорах по «Северному потоку» Друга устроившего резню в Париже чеченца задержали для допроса - 20:48 Друга устроившего резню в Париже чеченца задержали для допроса
» » Советник Гройсмана рассказал, как будет проходить разбирательство с Марущинцом

Советник Гройсмана рассказал, как будет проходить разбирательство с Марущинцом


Добавлено: 15 май 2018 в 16:40, Категория: Новости на сегодня
Советник Гройсмана рассказал, как будет проходить разбирательство с Марущинцом

Ситуация с консулом Украины в Гамбурге Василием Марущинцом будет рассмотрена комиссией в рамках дисциплинарного производства МИД. Об этом заявил советник премьер-министра по международным вопросам Сергей Попик в эфире канала 112 Украина.

«Есть такое идеальное правило – когда не знаешь, как действовать, надо действовать по закону. В ситуации с Марущинцом нужно действовать также. Как я знаю, в МИД начато дисциплинарное производство, потому что именно этого требует новый закон о государственной службе Украины. По итогам этого производства будут выяснены все обстоятельства, подтверждены или опротестованы факты, о которых идет речь, и дальше будет принято решение, останется ли он на дипломатической службе», — сказал Попик.

По его словам, Марущинец был отозван в Киев распоряжением министра, он должен будет работать с комиссией и объяснять обстоятельства дела. Комиссия будет работать до 30 дней, по прошествии которых будет принято решение по Марущинцу.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что «частные FB-страницы никто проверять не будет».

Фото: Ridus


Материалы по теме:

Украина получила рекомендации от ООН об улучшениях прав человека
Жуков: комиссия ОКР по допингу будет сотрудничать с комиссией WADA
Советник Гройсмана предложил способ мирного возвращения Крыма Украине
Депутат Рады назвал отставку Яценюка договорняком президента с олигархами
Добавлено: 15 май 2018 в 16:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Украинского консула-антисемита в Гамбурге отстранили от работы

Украинского консула-антисемита в Гамбурге отстранили от работы

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" в загородный коттедж — попрощаться с холостой жизнью

Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк

Команда призывников из Свердловской области отправляется служить в Президентский полк

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

Новости России
еще новости
Новый Кабмин сформируют в РФ в течении недели

Новый Кабмин сформируют в РФ в течении недели

Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции

Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции

Юлия Салибекова сообщила о беременности

Юлия Салибекова сообщила о беременности

Меган Маркл умоляет отца отвести ее к алтарю, но тот наотрез отказывается

Меган Маркл умоляет отца отвести ее к алтарю, но тот наотрез отказывается

Египет – хит сезона? Nuteki взорвали танцполы

Египет – хит сезона? Nuteki взорвали танцполы

Новости политики
еще новости
Надежда Савченко останется под арестом, - суд

Надежда Савченко останется под арестом, - суд

В Госдуме рассказали о реальной судьбе украинских боевых дельфинов

В Госдуме рассказали о реальной судьбе украинских боевых дельфинов

Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки

Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки

Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции

Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции

Новости экономики
еще новости
Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Новости общества
еще новости
Заместители Министра обороны Руслан Цаликов и Николай Панков удостоены Почетных знаков Госдумы Российской Федерации

Заместители Министра обороны Руслан Цаликов и Николай Панков удостоены Почетных знаков Госдумы Российской Федерации

В сети появилось видео, с какими словами Путин завёл КамАЗ на Крымском мосту

В сети появилось видео, с какими словами Путин завёл КамАЗ на Крымском мосту

Сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала тренировки на аэродроме Кача

Сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала тренировки на аэродроме Кача

Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Происшествия
еще новости
В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

Новости Украины
еще новости
Стало известно как отреагировал Петр Порошенко на открытие Крымского моста

Стало известно как отреагировал Петр Порошенко на открытие Крымского моста

Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС

Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС

Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

Мировые новости
еще новости
Путин посетил церемонию открытия Крымского моста

Путин посетил церемонию открытия Крымского моста

Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз"




Лента новостей
Надежда Савченко останется под арестом, - суд - 16:35 Надежда Савченко останется под арестом, - судВ Госдуме рассказали о реальной судьбе украинских боевых дельфинов - 16:33 В Госдуме рассказали о реальной судьбе украинских боевых дельфиновЕвропа спешно создает армию — проигравшими назначены Украина и Польша - 16:30 Европа спешно создает армию — проигравшими назначены Украина и ПольшаВ сети появилось видео, с какими словами Путин завёл КамАЗ на Крымском мосту - 16:19 В сети появилось видео, с какими словами Путин завёл КамАЗ на Крымском мостуМинпромторг подготовился к введению продовольственных карточек - 16:06 Минпромторг подготовился к введению продовольственных карточекПалеонтологи описали жившего 180 миллионов лет назад родственника крокодилов - 16:06 Палеонтологи описали жившего 180 миллионов лет назад родственника крокодиловЦБ озвучил новые тарифы ОСАГО - 16:06 ЦБ озвучил новые тарифы ОСАГО«Ростелеком» пообещал чиновникам смартфоны с российской ОС в 2019 году - 16:05 «Ростелеком» пообещал чиновникам смартфоны с российской ОС в 2019 годуСБУ отчиталась о пресечении работы медиаструктур «страны-агрессора» - 16:05 СБУ отчиталась о пресечении работы медиаструктур «страны-агрессора»Владимир Путин официально открыл Крымский мост - 16:05 Владимир Путин официально открыл Крымский мостМеган Маркл умоляет отца отвести ее к алтарю, но тот наотрез отказывается - 16:02 Меган Маркл умоляет отца отвести ее к алтарю, но тот наотрез отказываетсяПорошенко прокомментировал открытие Крымского моста - 16:00 Порошенко прокомментировал открытие Крымского мостаПутин посетил церемонию открытия Крымского моста - 15:56 Путин посетил церемонию открытия Крымского мостаСборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала тренировки на аэродроме Кача - 15:54 Сборная команда Черноморского флота по парашютному спорту начала тренировки на аэродроме Кача
Последние новости
Заместители Министра обороны Руслан Цаликов и Николай Панков удостоены Почетных знаков Госдумы - 18:08 Заместители Министра обороны Руслан Цаликов и Николай Панков удостоены Почетных знаков Госдумы Российской Федерации Новый Кабмин сформируют в РФ в течении недели - 18:02 Новый Кабмин сформируют в РФ в течении недели Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции - 17:55 Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции Сколковский робот-юрист назван лучшим российским проектом в рамках Legal Geek - 17:42 Сколковский робот-юрист назван лучшим российским проектом в рамках Legal Geek Власти Москвы показали схему перекрытия улиц во время ЧМ-2018 - 17:42 Власти Москвы показали схему перекрытия улиц во время ЧМ-2018 Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 млн рублей - 17:42 Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 млн рублей Алексей Навальный арестован на 30 суток - 17:42 Алексей Навальный арестован на 30 суток Порошенко счел открытие Крымского моста нарушением международного права - 17:41 Порошенко счел открытие Крымского моста нарушением международного права Проведена «трансплантация воспоминаний» у морских моллюсков - 17:41 Проведена «трансплантация воспоминаний» у морских моллюсков Юлия Салибекова сообщила о беременности - 17:28 Юлия Салибекова сообщила о беременности Экс-футболист "Астон Виллы" Сэмюэл погиб в возрасте 37 лет в результате аварии - 17:19 Экс-футболист Стало известно как отреагировал Петр Порошенко на открытие Крымского моста - 17:13 Стало известно как отреагировал Петр Порошенко на открытие Крымского моста Турция попросила израильского посла временно покинуть страну - 16:54 Турция попросила израильского посла временно покинуть страну
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"