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Спецпредставитель Госдепа по Украине отказался посещать ДНР и ЛНР


Добавлено: 15 май 2018 в 19:20, Категория: Новости на сегодня
Спецпредставитель Госдепа по Украине отказался посещать ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в настоящее время не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск.

Об этом он сам сообщил во вторник на пресс-конференции в Славянске Донецкой области.

«Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль, — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он уверен, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН. Речь Волкера транслировал украинский «5 канал».


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Добавлено: 15 май 2018 в 19:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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