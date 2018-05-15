Спецпредставитель Госдепа по Украине отказался посещать ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в настоящее время не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск.
Об этом он сам сообщил во вторник на пресс-конференции в Славянске Донецкой области.
«Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль, — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он уверен, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН. Речь Волкера транслировал украинский «5 канал».