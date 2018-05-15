Стало известно как отреагировал Петр Порошенко на открытие Крымского моста

Президент Петр Порошенко считает циничным открытие Президентом России Владимиром Путиным в аннексированном Крыму моста через Керченcкий пролив накануне годовщины депортации крымскотатарского народа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», — написал он.

Порошенко добавил, что России не удастся избежать международной ответственности.

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере», — заявил он.

Порошенко напомнил, что Украина подала иск в Международный арбитражный суд против России за нарушение ею положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в том числе и из-за противоправного возведения Керченского моста.

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — резюмировал Президент.