МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает три миллиона долларов.

Свитолина, посеянная на турнире под 4-м номером, в матче второго круга победила хорватку Петру Мартич со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть более часа.

В третьем круге Свитолина, которая завоевала трофей в Риме в прошлом году, сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия, 14-й номер посева) - Даниэль Коллинз (США, квалифай).