Трамп пообещал найти авторов утечек о Маккейне в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп пообещал найти всех виновников утечек из Белого дома в связи с высказываниями о здоровье сенатора Джона Маккейна. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент США отметил, что «утечки» из Белого дома являются «огромным преувеличением», распространенными «СМИ фейковых новостей». Трамп заявил, что целью распространения данной информации является представление администрации в «максимально плохом свете».

Также он назвал авторов утечек «предателями и трусами», а также подчеркнул, что их найдут.

На минувшей неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что помощница Трампа Келли Садлер на совещании предложила не учитывать несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост главы ЦРУ, поскольку тот «все равно умирает».