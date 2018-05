Трамп рассказал о состоянии жены после операции

Президент США Дональд Трамп навестил свою супругу Меланью, которая в Национальном военно-медицинском центр имени Уолтера Рида перенесла операцию на почках.

«Процедура прошла успешно, она в хорошем настроении», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он провел в медицинском центре более часа, после чего вернулся в Вашингтон.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 мая 2018 г.

Ранее Белый дом сообщал, что Мелания Трамп «прошла процедуру эмболизации». Этот метод используется для лечения доброкачественных опухолей, однако администрация президента не уточнила, о чем именно идет речь.

Представитель первой леди США сообщил телеканалу CNN, что Меланья пробудет в больнице до конца недели. Он подчеркнул, что первая леди с нетерпением ждет выздоровления, чтобы «возобновить работу, нацеленную на помощь детям во всем мире».