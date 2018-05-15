Тренер сборной РФ Кудашов: попытаемся лишить шведов их козырей, играя не от обороны

КОПЕНГАГЕН, 15 мая - РИА Новости, Александр Рогулев. Российские хоккеисты постараются лишить сборную Швеции ее козырей, играя против "Тре Крунур" с шайбой, а не от обороны, заявил тренер национальной команды Алексей Кудашов.

Сборная России во вторник проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Швеции. Победитель встречи, которая начнется в 21:15 мск, выйдет в плей-офф с первого места.

"У шведов мощная сбалансированная команда, - сказал Кудашов журналистам. - Есть классные исполнители, но выделять кого-то было бы неправильно. Мы готовимся играть со всей командой. На самом деле наша задача – лишить козырей шведов и играть с шайбой. У нас есть своя игра. Не хочу обсуждать недостатки шведов, но это уже разговор после игры".

В раскатке "малоиграющего" состава сборной России в день матча приняли участие защитники Никита Трямкин и Динар Хафизуллин, а также нападающие Сергей Андронов и Павел Бучневич.

"Ни в коем случае не могу сказать, что Трямкин не сыграет. Просто по показателям смотрели, кому нужно больше покататься, кому нет. Поэтому пошли на такую укороченную раскатку. Сейчас готовимся к игре. Ближе к началу матча определимся со стартовым составом", - отметил Кудашов.

В тренерском штабе россиян есть шведский специалист Ларс Юханссон. "Мы учитываем все мнения, - отметил Кудашов. - У нас большой тренерский штаб, у каждого свое мнение, анализируется всё, но решение за главным тренером всегда. Из всей массы информации он выбирает то, что ему нужно. Но мы люди одной формации, у нас своя система игры, и мы стараемся ее придерживаться".