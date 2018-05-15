Турция экстренно отозвала своих послов из США и Израиля

Анкара предприняла ответные действия из-за сложившейся ситуации в секторе Газа.

Турецкие власти решили отозвать своих послов из Вашингтона и Тель-Авива в связи с гибелью по вине Израиля более пятидесяти палестинцев в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о жесткой реакции со своей стороны на действия Израиля.

Анкара также предложила созвать срочное заседание Совбеза ООН. Эрдоган заявил о готовности к проведению переговоров по сектору Газа с лидерами многих государств, сообщает РИА.

Кроме того, Турцией объявлен национальный траур по погибшим, который продлится три дня.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль террористической страной, а расстрел палестинцев прямым геноцидом.