Турция отозвала послов в США и Израиле

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в Анкаре сообщил об отзыве послов в США и Израиле «для консультаций» после событий в секторе Газа. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган из-за убийства палестинцев обвинил Израиль в «геноциде».

«Израиль — государство террора»,— цитирует AFP обращение Эрдогана к турецким студентам в Лондоне.

По данным палестинского Минздрава, число погибших в столкновениях возросло до 59 человек.

«Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Минобороны Израиля уточнил, что в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек, которые забрасывали КПП самодельными взрывными устройствами, жгли шины и пытались ломать пограничные заграждения.

Напомним, 14 мая в результате стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа погибли 55 палестинцев, более двух тысяч получили ранения.

Протесты спровоцировало официальное открытие посольства США в Иерусалиме, переехавшего из Тель-Авива, и празднование 70-летия государства.