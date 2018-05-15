Украина как полигон для новых старых ультраправых идей (ВИДЕО)

Почему гитлеровский Рейх превратился для украинских патриотов в «меньшее зло», и к чему это приведет.

Как известно, в Украине нет никакого фашизма — но зато связанные с этой темой скандалы вспыхивают у нас едва ли не каждый день. Один из них разворачивается прямо сейчас — как рассказал соотечественникам блогер Анатолий Шарий, консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец опубликовал у себя в блоге панегирики нацистам и проклятия в адрес евреев, русских, поляков и венгров, открыто отрицая при этом преступления Холокоста.

Характерно, что коллеги-дипломаты прекрасно знали о специфических взглядах Марушинца — однако они не вызывали у них никаких вопросов. Больше того, представители украинского дипкорпуса ставили под его сообщениями одобрительные лайки, воспринимая фото со свастикой и комментарии про «жидов» как нечто нормальное и рукопожатное для чиновника, который представляет украинское государство в Германии, где за такую риторику наказывают совершенно реальными тюремными сроками.

Эта история сразу же напомнила недавний инцидент во Львове, где депутат местного городского совета от партии «Свобода», школьный завуч Марьяна Батюк поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера — а на странице учительницы обнаружили нацистские картинки и шокировавшие публику фотографии, где она упражнялась в коллективном нацистском приветствии вместе со своими несовершеннолетними учениками.

Вскоре после этого руководительница одесского отделения запрещенного в России «Правого сектора»* Татьяна Сойкина публично заявила, что Украина будет принадлежать «украинцам, а не жидам» — а в одном из ночных клубов Киева практически одновременно прошел скандальный концерт неонацистских групп, с участием многочисленных ветеранов «АТО», где буквально рябило от эсесовских рун и свастик.

В канун 9 мая украинские СМИ постоянно вбрасывали в общественное сознание ревизионистские тезисы, согласно которым гитлеровский Рейх был чем-то вроде меньшего зла на фоне демонизированного до последней крайности СССР. Тележурналист Дмитрий Гордон вдумчиво рассуждал на эту тему в эфире 112 канала. По его словам, он без колебаний сдал бы «сраный Ленинград» фашистам, потому что это якобы помогло бы спасти жизни его погибавших от голода жителей.

И хотя ведущий программы позволил себе робко оппонировать этому тезису, напомнив, что победа нацистов привела бы к массовому уничтожению евреев, украинцев и других народов СССР, Гордон безапелляционно ответил, что Украина превратилась бы в этом случае в «аграрную немецкую республику». По его словам, жители нашей страны встречали гитлеровцев хлебом-солью — и если бы не сопротивление советских партизан, оккупационный режим не был бы так жесток к нашим соотечественникам.

Стоит добавить, что этот же тезис транслирует сейчас популярная новостная программа ТСН — по словам ее журналистов, кровавая расправа над жителями черниговского местечка Корюковка была спровоцирована «преступлением» участников местного партизанского отряда, которые осмелились атаковать гитлеровцев — вместо того, чтобы послушно терпеть их власть.

Наконец, сайт «Историческая правда» опубликовал программный материал «Создание дивизии „Галичина“, как политический проект и цивилизационный выбор», где совершенно недвусмысленно поддерживается идея сотрудничества с нацистами, которое, якобы «гарантировало создание будущего украинского государства в Новой Европе».

«Участвуя в борьбе с большевиками, украинцы доказывали, что их нация занимает отдельное место в семье европейских стран и достойна будущего. Нацисты это право признавали», — пишет ее автор, историк Роман Пономаренко, подвергая ревизии итоги Второй мировой войны.

И в контексте этой позиции, которую так, или иначе разделяет большинство украинских националистов, день победы на нацизмом действительно является днем светлой арийской скорби по европейской цивилизации Рейха, с ее Бабьим Яром и Бухенвальдом, которую уничтожили орды восточных варваров.

Этот исторический ревизионизм, который пропитал в последние годы все поры украинского общества, логично проистекает из государственной идеологии антикоммунизма, на которой воспитывалось несколько поколений украинцев.

Как известно, эта концепция представляет советскую власть как абсолютное зло, которое несло угрозу полного уничтожения украинцев. А раз так, напавшие на СССР нацисты представлялись на его фоне чем-то более предпочтительным и человечным. Тем более, что с ними активно сотрудничали канонизированные сейчас «герои нации», вроде Шухевича и Бандеры — а Ярослав Стецько прямо указывал в «акте провозглашения украинской державы» имя «великого фюрера германской нации».

Эту концепцию разделяют даже представители либеральной общественности — осуждая гитлеровский режим, они, тем не менее, одобряют коллаборационизм членов Организации украинских националистов: ведь им пришлось сотрудничать с немцами ради высших целей борьбы со сталинским игом.

Эта идеологическая линия превратила Украину в единственную страну Европы, где проходит ползучий пересмотр событий и результатов Второй мировой войны — в том числе на уровне государственной политики и академической исторической науки. Работники украинского МИД действительно не видели ничего особенного в пронацистских постах консула Марушинца — потому что их содержание вполне укладывалось в общие тренды националистического мейнстрима.

В самой Украине никто не обратил бы на них большого внимания — и только то, что этот антисемит занимался дипломатической работой в немецком Гамбурге, придало скандалу международный медийный резонанс. Тем более, что угроза украинского исторического ревизионизма уже была поднята в недавнем письме американских конгрессменов, которые бьют тревогу по поводу «государственного финансирования» юдофобии в Украине.

Западные эксперты прекрасно осознают, что наша страна превращается в полигон для развития и распространения ультраправой идеологии, запрещенной в приличном европейском обществе, но совершенно обычной для реалий общества победившего Евромайдана.

То же касается и России — ведь не секрет, что большинство радикальных расистских нацистов давно перебрались в Киев, который превратился в настоящую Мекку для радикальных правых из соседней «страны-агрессора».

Нет никаких сомнений, что со временем представители этой среды будут пытаться навязать российскому обществу те же концепции исторического ревизионизма, вместе с образами новых «героев», вроде Краснова, Власова и локотских полицаев. А попытки игнорировать эту угрозу, не замечая, как рядом вызревают концепции «русских вятровичей», могут обойтись в будущем слишком дорого.

Андрей Манчук, Украина.ру

* запрещенная в РФ экстремистская организация