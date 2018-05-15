В ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкций

Первый заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут затронуть любой банк и коснуться любого сотрудника, который по собственному произволу решил совершить действие в поддержку иностранных запретительных мер. Как сообщает «Интерфакс», вина сотрудника будет определяться на основании действующих внутри организации инструкций.

Исаев уточнил, что необходимо доказать наличие умысла. В тех случаях, когда «в организации существует инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями».

«В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление», — добавил первый замглавы фракции.

Исаев уточнил, что если же операционист «принял такое решение по собственному произволу, и будет доказан именно этот мотив, он его заявил, допустим, то в этом случае против него может быть возбуждено уголовное дело».

14 мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект не затронет Сбербанк и ВТБ, несмотря на то, что в Крыму нет их филиалов. По его словам, на полуострове темпы роста кредитования и так в десятки раз превышают общероссийский уровень.