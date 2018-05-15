В ЕС прокомментировали открытие Крымского моста

Открытие Крымского моста является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

«Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это составляет еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России. Строительство моста нацелено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и изоляцию от Украины, частью которой он является», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина готовит ответ на открытие Крымского моста.

Фото: ZN.ua