В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель

Оказывается, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом 17 марта не обошелся без неприятного инцидента. В эфире ток-шоу «Особая статья» немецкий политик и эксперт Андреас Маурер, рассказал, что оскорбило госпожу Меркель.

С его слов, канцлер не забыла этот неприятный момент и с тех пор, в том числе и из-за этого, позиция Меркель к США поменялась.

Во время встречи Трамп не пожал ей [Меркель] руку. И после этого произошло переключение... И вот сейчас мы видим эту измененную стратегию Германии. Я надеюсь, что произойдет стратегический поворот, - цитирует немецкого политика «Звезда».

Маурер отмечает резко изменившееся отношение канцлера к последним внешнеполитическим решениям Вашингтона. После выхода США в одностороннем порядке из иранского Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Берлин, Париж и Лондон демонстративно встали на сторону Тегерана. Кроме того, этот вопрос Меркель обсудила с Владимиров Путиным. Стоит отметить, что и президент Франции регулярно созванивается с президентом России.