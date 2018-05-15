В Госдуме рассказали о реальной судьбе украинских боевых дельфинов

Красивая история о содержавшихся в Крыму украинских боевых дельфинах, которые после вхождения полуострова в состав РФ "не изменили присяге" и умерли от голода, отказавшись принимать еду из рук российских военных, является весьма далекой от реальности — заявил Дмитрий Белик, депутат Государственной думы Российской Федерации.Белик прокомментировал слова Бориса Бабина, экс-постпреда украинского президента в Крыму, который и распространил миф о верных отечеству украинских дельфинах.Правда оказалась гораздо более печальной — боевые афалины, которые действительно достались украинскому Крыму в наследство от СССР, умерли естественной смертью или были распроданы коммерческим структурам задолго до 2014 года, когда Крымский полуостров стал частью России."Никаким украинским патриотизмом в истории с дельфинами и не пахнет, потому что в годы "незалежности" уникальными боевыми афалинами никто не занимался — они или умерли от старости, или были проданы дельфинариям, где использовались, кроме развлечения, для дельфинотерапии. Боевая подготовка животных, повторюсь, с 1995 году не проводилась", — говорит Белик.