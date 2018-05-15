В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли авто

В Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ «Фабрика». Об этом в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«При попытке задержания сотрудниками полиции, которые были подняты по тревоге, преступники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись», – написал он.

Установлено, что в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, подозреваемые завладели ювелирными изделиями.

В Херсонской и трех соседних областях введен оперативный план «Сирена» по розыску и задержанию автомобиля, на котором скрылись грабители. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 УК Украины (разбой).

Напомним, в августе прошлого года в Харькове в ходе ограбления частного дома был убит мужчина.

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook