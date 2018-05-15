В Кемерово начали демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово начался демонтаж здания, входящего в комплекс торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня». Как уточняет «Интерфакс», комплекс состоит из семи кирпичных и железобетонных зданий.

На место работ прибыл врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил, что здание находится в аварийном состоянии и не пригодно к эксплуатации.

«Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», — подчеркнул он.

Цивилев также сообщил, что после демонтажа вспомогательных зданий начнется подготовка площадки для сноса основного здания. По его словам, основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбина» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу.

Врио губернатора рассказал, что к 1 сентября на месте ТРЦ будет разбит сквер.

«С 4 июня начнутся общественные слушания, к которым мы приглашаем всю общественность города, мы хотим услышать мнение людей по поводу сквера. Мы не сомневаемся, что такое решение будет принято», — сказал мэр Кемерово Илья Середюк.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта. В результате погибли 60 человек, 41 из них — несовершеннолетние.