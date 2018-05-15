В Киеве подорожает проезд в транспорте

КГГА приняла решение с 14 июля установить новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает Укринформ.

Проезд в транспорте будет стоить 6,30 грн для постоянных пассажиров и 8 грн за разовую поездку.

«Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками при пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп. Городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а для гостей города эта цена будет составлять 8 гривен за одну поезду», – сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд в киевском транспорте может подорожать до 8 гривен.

Фото: ua.news