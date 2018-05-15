В киевский офис Russia Today ворвались неизвестные

В офис Russia Today в Киеве ворвались неизвестные и заблокировали связь, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем сообщении в твиттере. Сотрудники, находившиеся в офисе, не выходят на связь, сайт не обновляется.

Ранее РИА Новости сообщило о появлении в своем киевском офисе сотрудников СБУ. Журналистка, которая в этот момент находилась в редакции, не выходит на связь. Около своего дома в Киеве был задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

В то же время пресс-служба СБУ анонсировала брифинг по теме раскрытия деятельности подконтрольных России медиаструктур.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Анонс! Сьогодні, 15 травня о 14.30, у прес-центрі СБУ (вул. Володимирська, 35) відбудеться брифінг керівництва Служби безпеки України щодо розкриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Акредитація журналістів за тел. 256-99-08. pic.twitter.com/i9TBP34SvQ

— СБ України (@ServiceSsu) 15 мая 2018 г.