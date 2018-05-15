В Коми задержан гендиректор «МРСК Северо-Запада»

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, задержание произошло 14 мая. Летягина и еще ряд сотрудников компании обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте Летягина на два месяца.



В «Россетях», в структуру которых входит «МРСК Северо-Запада», подчеркнули готовность оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, однако от комментариев до завершения следственных действий в отношении Летягина отказались.