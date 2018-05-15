В КС отказались комментировать возможный уход Зорькина

В Конституционном суде России отказались комментировать информацию о планах председателя суда Валерия Зорькина покинуть свой пост.

«Такой информацией мы не располагаем, а слухи не комментируем», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе КС.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что 75-летний Зорькин в этом году может покинуть пост.

А в КС, по его словам, могут перейти глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель Государственно-правового управления президента Лариса Брычева. Ее источник назвал кандидатом на пост нового главы КС.