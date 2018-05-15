В московском баре произошла кровавая перестрелка

Выстрелы, крики и звук бьющегося стекла были слышны в понедельник 14 мая в центре Москвы. По данным СМИ, в одном из баров столицы произошла перестрелка.

В бар на Большой Грузинской ворвался мужчина, который произвел несколько выстрелов из пистолета. Люди вынуждены были укрываться от нападавшего в туалете. После перестрелки работники бара вытирали с пола кровавые пятна.

По словам сотрудницы заведения, в перестрелке участвовал молодой человек, который живет в том же доме. «Это Ираклий, его все тут знают, его зовут "кокаиновый барон"», - рассказала свидетельница инцидента.

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.