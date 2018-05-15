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В Республике Молдова началась евразийская революция


Добавлено: 15 май 2018 в 04:54, Категория: Новости на сегодня
В Республике Молдова началась евразийская революция

Пересмотр отношений между Кишиневом и ЕС носит взаимовыгодный характер, а самым грамотным шагом со стороны руководства Молдовы и Европейского союза был бы «цивилизованный развод».

Сегодня можно с уверенностью заявить, что спустя десятилетия политики европейской интеграции Республика Молдова возвращаются к истокам — в евразийское сообщество. Напомним, что минувшим вечером президент молдавского государства Игорь Николаевич Додон принял участие во встрече лидеров стран ЕАЭС, где Кишинев был официально принят в экономический союз на правах наблюдателя.

На страницах нашего издания мы уже неоднократно писали о преимущества евразийской интеграции для бывших республик СССР. Сегодня же нам хотелось бы проанализировать причины поражения проевропейской политики в государстве на берегах Днестра и попытаться понять, почему Молдова так и не стала второй Швейцарией.

Любой молдаванин главными источниками всех бед днестровского региона назовет коррупцию и повальное воровство во всех органах власти. Однако связано ли фиаско евроинтеграции лишь с казнокрадством и был ли шанс у Кишинева стать одной из столиц объединения стран Старого Света?!

Начнем с основных факторов, приведших к полному провалу инициативы молдавских властей по сближению с ЕС.

Кроме вышеупомянутой коррупции здесь же мы можем добавить повсеместный непрофессионализм прозападных чиновников, которые в своих действиях руководствуются лишь политическими мотивами и не считаются с реальными губительными последствиями для вверенной им отрасли.

Также стоит обратить Ваше внимание на тот факт, что европейская интеграция в нашей стране повсеместно происходит лишь в теории. Например, в школах и больницах Молдовы на бумагах уже давно приняты стандарты аналогичные немецким или французским, в реальности же мы имеем уничтоженную советскую инфраструктуру и так и оставшимся лишь в теории европейским качеством.

Отличным примером также может стать торгово-экономическая сфера.

Подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации придало молдавскому государству официальный статус европейского производителя, что для сельскохозяйственной Молдовы стало губительным — российский и белорусский рынки сбыта мы потеряли, а западного покупателя так и не нашли.

Возникает логичный вопрос: можно ли что-то поменять на берега Днестра и, сохраняя европейский вектор развития, нормализовать ситуацию в стране?! Чисто теоретически нет ничего невозможного. Однако в реальности даже самый грамотный управленец не сможет создать новую Швейцарию на молдавских землях.

Здесь интересную мысль высказала журналист кишиневского издания «Трибуна» Кристина Пендя, которая опубликовала аналитическую статью под заголовком «Теперь ЕС больше не заинтересован в Молдове как раньше».

Действительно, ведь развитие евроатлантических ценностей на территориях бывших республик СССР выгодно странам Запада лишь с военной и политической точек зрения.

Так, приведя к власти в Молдове прозападных правителей, лидеры стран НАТО фактически получили возможность размещения своего военного контингента на подступах к российской границе, что является давней мечтой Пентагона.

Создание за счет западных налогоплательщиков европейского государства на территориях бывшего социалистического лагеря также позволяет говорить о преимуществах политики, проводимой властями стран ЕС последние десятилетия.

Тем не менее внутренние проблемы, миграционный кризис и разногласия с США заставляют лидеров крупнейших стран Старого Света пересмотреть отношение к своему проекту в днестровском регионе.

Потенциальное размещение западных военных может привести к эскалации напряженности в регионе, а значит и к неминуемому потоку беженцев, которые ринутся в некогда процветающие европейские страны.

Негативно, например, на действующем руководстве Германии и Франции сказывается и финансирование правительств таких стран, как Молдова — у европейских избирателей все большую популярность набирают оппозиционные политики, которые выступают с критикой дорогостоящего вмешательства во внутриполитические процессы стран бывшего соцлагеря.

Что ж, получается, что пересмотр отношений между Кишиневом и ЕС носит взаимовыгодный характер и самым грамотным шагом со стороны руководства Молдовы и Европейского союза был бы цивилизованный развод, который позволил бы сохранить сотрудничество, не противореча национальным интересами государства на берегах Днестра.

Касательно же сегодняшнего знаменательного события — вступления нашей республики в ЕАЭС — можно смело заявить, что молдавское государство стало первой страной в мире, где началась настоящая евразийская революция!

Однако каждый молдаванин должен отчетливо понимать, что возвращение полномасштабного сотрудничества с Россией и другими республиками бывшего СССР возможно лишь, если в ноябре на парламентских выборах победит партия, которая сможет сохранить и приумножить все достижения действующего президента Игоря Додона.

Александр Медведев (Молдова), специально для «Русской Весны»


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Добавлено: 15 май 2018 в 04:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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