В СБУ утверждают, что предотвратили похищение в Украине гражданина РФ

В СБУ заявили, что пресекли попытку российских спецслужб похитить гражданина РФ, переехавшего в Украину в 2014 году из-за несогласия с политикой российских властей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции.

«Для выполнения «грязной» работы, а именно – похищения россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере $23 тыс. нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ», – сказано в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что похищение россиянина удалось предотвратить в результате многоходовой спецоперации СБУ и Нацполиции. Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по статьям УК Украины «Государственная измена» и «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Ранее СБУ выдворила двух журналисток российских каналов.

Фото: пресс-центр СБУ