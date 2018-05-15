В сети появилось видео, с какими словами Путин завёл КамАЗ на Крымском мосту.

Сегодня, 15 мая, прошло торжественное открытие Крымского моста с участием Владимира Путина.

Президент России проверил готовность дорожных служб к открытию моста, затем пообщался с командой строителей.

Со словами «Поехали! В путь!» Путин сел за руль КамАЗа и завёл машину.

Вслед за грузовиком, под управлением Владимира Путина, отправилась колонна строительной техники.

На другом берегу моста Путина ожидают специалисты, задействованные в строительстве моста – это около 10 000 человек.