В Словакии нашли фрагменты греческого доспеха IV века до нашей эры

Возле деревни Слатина-над-Бебраву в западной Словакии археологии обнаружили фрагменты древнегреческого бронзового доспеха IV века до нашей эры. Судя по уровню мастерства, с которым изготовлен украшавший этот доспех рельеф, он принадлежал знатному воину.

Популярный в античности тип панциря, известный под греческим названием ??????????, представлял собой двустворчатую кирасу из нагрудной и наспинной частей. Они изготовлялись из бронзы, а с внутренней стороны отделывались тканью. Внизу к таким панцирям часто прикреплялась своеобразный кожаный передник, защищавший ноги воина. Бронзовым створкам придавалась форма, воспроизводящая рельеф мышц человеческого торса, а особо дорогие экземпляры украшались различными изображениями и узорами.

При раскопах в Словакии в руки ученых попали лишь мелкие фрагменты частично сохранившегося нагрудника. Однако профессор Регина Томас (Regine Thomas) сумела установить, что рельефные украшения на нем изображали битву с амазонками.

Фрагменты нагрудника стали самой древней находкой в этой части Словакии, и они были очень старыми, уже когда прибыли в Восточную Европу. Изготовлен панцирь был в греческой колонии Тарас (современный Тарент) в Южной Италии в IV веке до нашей эры, когда этот город достиг пика своего могущества, а его ремесленники славились своим искусством. Но даже обширные торговые связи древнего Тарента не достигали нынешней Словакии. Ученые полагают, что драгоценный доспех захватили кельты, которые в конце IV века до н.э – начале III века до н. э. предприняли ряд успешных военных походов на Балканы. В 279 году до н. э. кельты разграбили святилище в Дельфах. По мнению директора Словацкого археологического института в Нитре Кароля Пьеты (Karol Pieta), нельзя исключать, что панцирь хранился в Дельфах как посвятительный дар дельфийскому оракулу, затем был захвачен кельтами и, в конце концов, попал на средний Дунай.

Место, где была сделана находка, в древности было кельтским святилищем. Оно находится в километре с небольшим от кельтского поселения на холме Удриана. Археологи обнаружили следы многочисленных жертвоприношений, которые делались здесь в конце III века до н. э. Жертвы сжигались на костре. Среди находок есть обугленные кости животных, людей, ювелирные изделия, конская упряжь, осколки сосудов.